Marché de Noël salle polyvalente Renzo Ceccon Neuvy-sur-Loire

salle polyvalente Renzo Ceccon 53 Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire Nièvre
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Rendez-vous à la salle polyvalente pour ce marché où de nombreux exposants seront présents produits du terroir, artisanat, décoration… Avec également activités maquillage, lettre au Père Noël, promenade en calèche avec des ânes, portraitiste, présence du Père Noël, tombola (au profit du Téléthon), spectacle interactif A la recherche des lutins de Noël à 16h30. Organisé par la municipalité de Neuvy-sur-Loire. .
salle polyvalente Renzo Ceccon 53 Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33 accueil.mairie@neuvysurloire.com
