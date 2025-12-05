Marché de Noël Nevers Parc Roger Salengro Nevers

Marché de Noël Nevers

Parc Roger Salengro 10 Avenue Général de Gaulle Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Le Marché de Noël de Nevers a lieu tout le weekend du 5 au 7 décembre au Parc Roger Salengro.

Voici les horaires d’ouverture Vendredi 5 de 14h à 21h, Samedi 6 de 10h à 21h et Dimanche 7 de 10h à 19h.

Il y aura 63 exposants artisans, commerçants, associations, villes jumelées…

Durant ces 3 jours, les animations auront lieu sur le marché ainsi que 4 déambulations.

L’inauguration aura lieu le vendredi 5 décembre à 17h30 par Monsieur Thuriot, Maire de Nevers.

Pour clore ce moment, chocolat chaud et brioche offerts en partenariat avec la Confrérie des amateurs de chocolat de la Nièvre.

Le lancement des illuminations aura lieu le samedi 29 novembre à 18h sur la place Carnot.

Après cela, une déambulation passera par le centre ville.

À l’arrivée, un moment gourmand attend les participants, en partenariat avec la Confrérie des amateurs de chocolat de la Nièvre et le food truck Pour’Boire sera présent pour les boissons.

Programme complet à venir. .

Parc Roger Salengro 10 Avenue Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Marché de Noël Nevers Nevers a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Nevers