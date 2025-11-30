MARCHÉ DE NOËL Névian

MARCHÉ DE NOËL

Rue de l’Église Névian Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Nevi’Art organise son marché de Noël avec la présence de nombreux artisans créateurs et producteurs.

Des animations musicales, une démonstration de danse country et une balade à poney attendent les enfants.

Le Père Noël sera également de passage pour rencontrer les familles.

Une restauration sur place permettra de profiter pleinement de cette journée festive.

Rue de l’Église Névian 11200 Aude Occitanie +33 6 14 70 66 92

English :

Nevi’Art organizes its Christmas market with the presence of many creative craftsmen and producers.

Musical entertainment, a country dance demonstration and a pony ride await children.

Santa Claus will also be on hand to meet families.

Food and drink will be available on site, so that you can make the most of this festive day.

German :

Nevi’Art organisiert seinen Weihnachtsmarkt mit der Anwesenheit zahlreicher Kunsthandwerker, Kreateure und Produzenten.

Auf die Kinder warten musikalische Darbietungen, eine Country-Tanzvorführung und ein Ponyreiten.

Der Weihnachtsmann wird ebenfalls vorbeischauen, um die Familien zu treffen.

Ein Restaurant vor Ort sorgt dafür, dass Sie diesen festlichen Tag in vollen Zügen genießen können.

Italiano :

Nevi’Art organizza il suo mercatino di Natale, con una serie di artigiani e produttori creativi.

Per i bambini sono previsti intrattenimento musicale, una dimostrazione di danza country e un giro sul pony.

Anche Babbo Natale sarà a disposizione per incontrare le famiglie.

Il servizio di ristorazione in loco garantirà a tutti di godere al massimo di questa giornata di festa.

Espanol :

Nevi’Art celebra su mercado navideño, en el que participan numerosos artesanos y productores creativos.

A los niños les esperan espectáculos musicales, una demostración de baile country y un paseo en poni.

Papá Noel también estará presente para recibir a las familias.

El catering in situ hará que todos puedan disfrutar al máximo de esta jornada festiva.

