Informations pratiques

Niderviller

Marché de Noël

rue Astolphe de Custine – Complexe de salle Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 16:00:00

fin : 2026-11-27 21:00:00

Date(s) :

2026-11-27

La mairie de Niderviller, en partenariat avec le club des loisirs créatifs de Niderviller, organisent un marché de Noël qui se déroulera au complexe de salles avec la présence de nombreux artisans, créateurs et des produits du terroir. La présence du Père Noël est également annoncée. Buvette avec vin chaud et restauration sur place avec menu sur réservation par téléphone (pâté lorrain, salade verte)Tout public

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rue Astolphe de Custine – Complexe de salle Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 10 07 65 83 mairie@niderviller.com

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English :

The Niderviller Town Hall, in partnership with the Niderviller Creative Leisure Club, is organizing a Christmas market that will take place at the community center, featuring numerous artisans, creators, and local products. Santa Claus is also expected to make an appearance. There will be a refreshment stand serving mulled wine, and on-site dining with a menu available by phone reservation (Lorraine-style pâté, green salad).

L’événement Marché de Noël Niderviller a été mis à jour le 2026-09-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD