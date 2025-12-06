Marché de Noël Nieul

Marché de Noël Nieul samedi 6 décembre 2025.

13 Place Émile Foussat Nieul Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Sous chapiteau chauffé avec animation musicale et Père Noël. Vente de bibelots, chocolats, huitres, nourriture, vin… Décoration du centre bourg avec illuminations tous les soirs à compter de début décembre. Crèche et boite aux lettres du Père Noël.

13 Place Émile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 23 accueilmairie@nieul87.fr

