Marché de Noël Nieul
Marché de Noël Nieul samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
13 Place Émile Foussat Nieul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – -3 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Sous chapiteau chauffé avec animation musicale et Père Noël. Vente de bibelots, chocolats, huitres, nourriture, vin… Décoration du centre bourg avec illuminations tous les soirs à compter de début décembre. Crèche et boite aux lettres du Père Noël. .
13 Place Émile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 23 accueilmairie@nieul87.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
