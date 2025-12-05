MARCHÉ DE NOEL NOCTURNE À AUMES

Place de la Mairie Aumes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez célébrer la magie de Noël dans une ambiance conviviale et authentique !

Nous vous attendons nombreux le samedi 13 décembre 2025 de 16h à 22h, sur la place de la mairie.

Au programme artisans locaux, animations festives et stands gourmands pour toute la famille.

L’occasion de faire vos derniers achats de Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

#NOEL2025

#MARCHEDENOEL2025 .

Place de la Mairie Aumes 34530 Hérault Occitanie +33 68181974644 foirestival@gmail.com

English :

Come and celebrate the magic of Christmas in a friendly, authentic atmosphere!

L’événement MARCHÉ DE NOEL NOCTURNE À AUMES Aumes a été mis à jour le 2025-12-03 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE