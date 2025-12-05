Marché de Noël nocturne à l’ESAT La Ruche ESAT La Ruche Sarreguemines

Marché de Noël nocturne à l’ESAT La Ruche

ESAT La Ruche 2 rue des Frères Lumière Sarreguemines Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Venez découvrir la boutique de bougies Articat et les objets confectionnés par les travailleurs de l’ESAT.

Un marché de Noël nocturne avec plus de 25 exposants locaux de qualité, savons, pierre naturelle, crochets, soufflage de verre au chalumeau et bien d’autres encore …

Des animations, de la musique, de la restauration chaude au restaurant de la Ruche et café-gâteaux-biscuits chez Ros’eli.Tout public

ESAT La Ruche 2 rue des Frères Lumière Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 95 11 21 contact.esatlaruche@gc3s.fr

English :

Come and discover the Articat candle store and objects made by ESAT workers.

A night-time Christmas market with over 25 local exhibitors selling quality products, soaps, natural stone, crochet, glass blowing and much more…

Entertainment, music, hot food at La Ruche restaurant and coffee-cakes-biscuits at Ros?eli.

German :

Entdecken Sie die Kerzenboutique Articat und die von den Arbeitnehmern der ESAT hergestellten Gegenstände.

Ein nächtlicher Weihnachtsmarkt mit über 25 lokalen Qualitätsausstellern: Seifen, Naturstein, Häkelnadeln, Glasbläserei und viele andere mehr …

Unterhaltung, Musik, warme Speisen im Restaurant de la Ruche und Kaffee, Kuchen und Kekse bei Ros?eli.

Italiano :

Venite a scoprire il negozio di candele Articat e gli oggetti realizzati dai lavoratori ESAT.

Un mercatino di Natale serale con oltre 25 espositori locali di qualità, saponi, pietre naturali, uncinetto, soffiatura del vetro e molto altro…

Intrattenimento, musica, cibo caldo al ristorante Ruche e caffè-pasticceria-biscotti da Ros?eli.

Espanol :

Venga a descubrir la tienda de velas Articat y los objetos fabricados por los trabajadores de la ESAT.

Un mercado navideño nocturno con más de 25 expositores locales de calidad, jabones, piedra natural, ganchillo, soplado de vidrio y mucho más…

Animación, música, comida caliente en el restaurante Ruche y café-pastel-bizcocho en Ros?eli.

