Marché de Noël nocturne Beillé
Beillé Sarthe
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06
Par le Comité des fêtes de Beillé. Artisans, particuliers et passionnés locaux. Contact et réservation 06-82-29-12-35
Buvette de Noël, bar à huitres, galettes bretonnes. .
Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 29 12 35 cdf.debeille@gmail.com
