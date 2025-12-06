Marché de Noël nocturne Beillé

Marché de Noël nocturne Beillé samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël nocturne

Beillé Sarthe

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Par le Comité des fêtes de Beillé. Artisans, particuliers et passionnés locaux. Contact et réservation 06-82-29-12-35

Buvette de Noël, bar à huitres, galettes bretonnes. .

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 29 12 35 cdf.debeille@gmail.com

