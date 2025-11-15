Marché de Noël nocturne Salle des fêtes Lavergne

Marché de Noël nocturne

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’association Maison Daelya organise son marché de Noël nocturne. Vous pourrez y trouver des idées-cadeaux grâce à la présence d’artisans, créateurs et producteurs locaux. Il y aura également des animations comme atelier de maquillage, bricolage de Noël et la venue du très célèbre Père Noël. Ambiance chaleureuse, festive et remplie de magie ! Buvette et restauration rapide salée et sucrée sur place. .

maisondaelya@gmail.com

English : Marché de Noël nocturne

The Maison Daelya association is organizing its night-time Christmas market. You’ll be able to find gift ideas thanks to the presence of local craftsmen, designers and producers. There will also be make-up workshops, Christmas crafts and a visit from the famous Santa Claus.

German : Marché de Noël nocturne

Der Verein Maison Daelya organisiert seinen nächtlichen Weihnachtsmarkt. Hier können Sie dank der Anwesenheit von Kunsthandwerkern, Designern und lokalen Produzenten Geschenkideen finden. Es gibt auch Animationen wie Schminkworkshops, Weihnachtsbasteln und den Besuch des berühmten Weihnachtsmanns.

Italiano :

L’associazione Maison Daelya organizza il suo mercatino natalizio notturno. Potrete trovare idee regalo grazie alla presenza di artigiani, designer e produttori locali. Ci sarà anche un laboratorio di trucco, artigianato natalizio e la visita del famoso Babbo Natale.

Espanol : Marché de Noël nocturne

La asociación Maison Daelya celebra su mercado navideño nocturno. Podrá encontrar ideas para regalar gracias a la presencia de artesanos, diseñadores y productores locales. También habrá un taller de maquillaje, artesanía navideña y la visita del famoso Papá Noel.

