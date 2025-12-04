MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE Noueilles
PLACE DE L’EGLISE Noueilles Haute-Garonne
Début : 2025-12-04 17:00:00
L’esprit de Noël s’invite à Noueilles pour une belle soirée festive !
Le Comité des Fêtes et les parents d’élèves de l’école sont heureux de vous inviter au marché de Noël, à partir de 17 heures.
Buvette et restauration sur place.
Un verre de vin chaud sera offert aux visiteurs. .
The spirit of Christmas comes to Noueilles for a festive evening!
