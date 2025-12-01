Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël nocturne Taxat-Senat

Place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat Allier

Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Marché de noël nocturne
Place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 04 55  ciciajaf@gmail.com

English :

Night-time Christmas market

German :

Nächtlicher Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale notturno

Espanol :

Mercado navideño nocturno

