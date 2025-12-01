Marché de Noël nocturne Taxat-Senat
Marché de Noël nocturne Taxat-Senat samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël nocturne
Place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de noël nocturne
.
Place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 04 55 ciciajaf@gmail.com
English :
Night-time Christmas market
German :
Nächtlicher Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale notturno
Espanol :
Mercado navideño nocturno
L’événement Marché de Noël nocturne Taxat-Senat a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Val de Sioule