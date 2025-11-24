Marché de Noël nocturne

Vanxains Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël nocturne

Au programme

– des exposants locaux pour préparer vos fêtes de fin d’année

– restauration sur place et au chaud

– animations pour les enfants et les plus grands

– illuminations de Noël ✨

Et surtout présence du père Noël

Vanxains 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 86 21 41

English : Marché de Noël nocturne

Night-time Christmas market

On the program

– local exhibitors to help you prepare for the festive season?

– food and drink ????

– entertainment for children and adults ??

– christmas lights ?

And above all, the presence of Santa Claus ?? ?

German : Marché de Noël nocturne

Nächtlicher Weihnachtsmarkt

Auf dem Programm stehen

– lokale Aussteller, um Ihre Festtage vorzubereiten ?

– verpflegung vor Ort und im Warmen ????

– animationen für Kinder und Erwachsene ?

– weihnachtsbeleuchtung ?

Und vor allem die Anwesenheit des Weihnachtsmannes?

Italiano :

Mercatino di Natale notturno

In programma

– espositori locali per aiutarvi a prepararvi alle festività ?

– cibo e bevande sul posto ????

– animazione per bambini e adulti?

– luci di Natale?

E soprattutto, Babbo Natale

Espanol : Marché de Noël nocturne

Mercado nocturno de Navidad

En el programa

– expositores locales para ayudarle a preparar las fiestas ?

– comida y bebida en el recinto ????

– entretenimiento para niños y adultos ?

– luces navideñas ?

Y sobre todo, Papá Noel ?

