Marché de Noël nocturne Vanxains
Marché de Noël nocturne Vanxains samedi 13 décembre 2025.
Vanxains Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Au programme
– des exposants locaux pour préparer vos fêtes de fin d’année
– restauration sur place et au chaud
– animations pour les enfants et les plus grands
– illuminations de Noël ✨
Et surtout présence du père Noël
Vanxains 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 86 21 41
English : Marché de Noël nocturne
Night-time Christmas market
On the program
– local exhibitors to help you prepare for the festive season?
– food and drink ????
– entertainment for children and adults ??
– christmas lights ?
And above all, the presence of Santa Claus ?? ?
German : Marché de Noël nocturne
Nächtlicher Weihnachtsmarkt
Auf dem Programm stehen
– lokale Aussteller, um Ihre Festtage vorzubereiten ?
– verpflegung vor Ort und im Warmen ????
– animationen für Kinder und Erwachsene ?
– weihnachtsbeleuchtung ?
Und vor allem die Anwesenheit des Weihnachtsmannes?
Italiano :
Mercatino di Natale notturno
In programma
– espositori locali per aiutarvi a prepararvi alle festività ?
– cibo e bevande sul posto ????
– animazione per bambini e adulti?
– luci di Natale?
E soprattutto, Babbo Natale
Espanol : Marché de Noël nocturne
Mercado nocturno de Navidad
En el programa
– expositores locales para ayudarle a preparar las fiestas ?
– comida y bebida en el recinto ????
– entretenimiento para niños y adultos ?
– luces navideñas ?
Y sobre todo, Papá Noel ?
L’événement Marché de Noël nocturne Vanxains a été mis à jour le 2025-11-21 par Val de Dronne