Marché de Noël Noël à Chartres 2025 Chartres

Marché de Noël Noël à Chartres 2025

Place des Halles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-05 12:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Le marché de Noël est de retour sur la place des Halles du 5 décembre à 12h jusqu’au 24 décembre 2025 à 16h. Celui qui nous fait définitivement entrer dans la période de Noël, plongeant malgré lui n’importe quel visiteur dans l’univers féérique et magique des fêtes de fin d’année.

Vous pourrez y découvrir un panel complet de potentiels cadeaux alimentaire, artistique, vestimentaire ou utilitaire, tous les goûts seront satisfaits ! C’est aussi l’endroit idéal pour venir se réchauffer autour d’un bon vin chaud, de marrons grillés ou de churros. Venez nombreux partager un moment magique et plonger dans la féerie de Noël ! .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Christmas market returns to the Place des Halles from December 5 at 12pm to December 24, 2025 at 4pm. The one that brings us into the Christmas season for good, plunging any visitor into the magical, fairytale world of the festive season.

German :

Der Weihnachtsmarkt ist vom 5. Dezember um 12 Uhr bis zum 24. Dezember 2025 um 16 Uhr wieder auf dem Place des Halles zu finden. Der Markt, der uns endgültig in die Weihnachtszeit versetzt und jeden Besucher unwillkürlich in die märchenhafte und magische Welt der Feiertage eintauchen lässt.

Italiano :

Il mercatino di Natale torna in Place des Halles dalle 12.00 del 5 dicembre alle 16.00 del 24 dicembre 2025. È quello che dà vita al Natale, immergendo i visitatori nel magico mondo delle feste.

Espanol :

El mercado de Navidad vuelve a la plaza des Halles desde las 12.00 h del 5 de diciembre hasta las 16.00 h del 24 de diciembre de 2025. Es el que realmente da vida a la Navidad, sumergiendo a los visitantes en el mundo mágico de la temporada festiva.

