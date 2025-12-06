Marché de Noël Salle des fêtes Nojeon-en-Vexin
Marché de Noël Salle des fêtes Nojeon-en-Vexin samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 3 route de Frileuse Nojeon-en-Vexin Eure
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
De nombreux artisans et commerçants locaux seront sur place avec leurs chocolats, pains, viennoiseries, jeux de société, décorations, saucissons et fromages.
Au programme
– Le samedi de 13h30 à 14h30 et le dimanche de 15h30 à 16h30 présence du Père Noël,
– Le samedi de 10h30 à 12h et le dimanche de 13h30 à 15h maquillage grautit pour les enfants,
– De 12h à 14h food trucks,
– De 10h à 17h30 buvette.
Sur place, vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud et crêpes vous tiendront compagnie. .
Salle des fêtes 3 route de Frileuse Nojeon-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 64 24 99 09 mairie.nojeon@wanadoo.fr
