Marché de Noël Salle des fêtes Nojeon-en-Vexin

Marché de Noël

Salle des fêtes 3 route de Frileuse Nojeon-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

De nombreux artisans et commerçants locaux seront sur place avec leurs chocolats, pains, viennoiseries, jeux de société, décorations, saucissons et fromages.

Au programme

– Le samedi de 13h30 à 14h30 et le dimanche de 15h30 à 16h30 présence du Père Noël,

– Le samedi de 10h30 à 12h et le dimanche de 13h30 à 15h maquillage grautit pour les enfants,

– De 12h à 14h food trucks,

– De 10h à 17h30 buvette.

Sur place, vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud et crêpes vous tiendront compagnie. .

Salle des fêtes 3 route de Frileuse Nojeon-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 64 24 99 09 mairie.nojeon@wanadoo.fr

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Nojeon-en-Vexin a été mis à jour le 2025-11-15 par Vexin Normand Tourisme