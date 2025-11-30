Marché de Noël Nonsard-Lamarche

Le Comité des Fêtes de Nonsard vous informe de l’organisation de son premier marché de Noël, prévu le dimanche 30 novembre 2025.Tout public

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est nonsardenfete@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes de Nonsard is pleased to announce the organization of its first Christmas market, scheduled for Sunday November 30, 2025.

German :

Das Festkomitee von Nonsard informiert Sie über die Organisation seines ersten Weihnachtsmarkts, der für Sonntag, den 30. November 2025, geplant ist.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Nonsard sta organizzando il suo primo mercatino di Natale, previsto per domenica 30 novembre 2025.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Nonsard organiza su primer mercado navideño, previsto para el domingo 30 de noviembre de 2025.

