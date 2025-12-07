Marché de Noël Salle polyvalente Raymonde Jeamot Noth
Marché de Noël Salle polyvalente Raymonde Jeamot Noth dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Raymonde Jeamot N145 Noth Creuse
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Un marché de Noël sympathique pour chiner ses cadeaux ou déguster.
Visite du Père Noël vers 14h30.
Buffet et buvette sur place. .
Salle polyvalente Raymonde Jeamot N145 Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 49 98 72
