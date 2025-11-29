Marché de Noël Salle des fêtes et chapiteaux Nouart

Marché de Noël

Salle des fêtes et chapiteaux Place du Château Nouart Ardennes

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

De nombreux exposants vous accueilleront toute la journée et en début de soirée Bar à huîtres , châtaignes, vin chaud Restauration Animations musicales le Bal à Jojo, War’n Co Feux d’artifices à 18h30 Tombola Présence du Père Noël Activités gratuites pour les enfants photos au chalet du Père Noël, balades en traîneau, atelier peinture et sculpture, maquillage… Org. par les Amis de Chanzy

Salle des fêtes et chapiteaux Place du Château Nouart 08240 Ardennes Grand Est +33 6 26 86 62 04 kcoulaud@laposte.net

English :

Numerous exhibitors will welcome you all day and early evening Bar with oysters, chestnuts, mulled wine Catering Musical entertainment: le Bal à Jojo, War’n Co Fireworks at 6.30pm Tombola Presence of Santa Claus Free activities for children: photos at Santa’s chalet, sleigh rides, painting and sculpture workshop, face painting… Org. by Les Amis de Chanzy

German :

Zahlreiche Aussteller empfangen Sie den ganzen Tag und am frühen Abend Austernbar, Kastanien, Glühwein Essen und Trinken Musikalische Unterhaltung: Le Bal à Jojo, War’n Co Feuerwerk um 18:30 Uhr Tombola Anwesenheit des Weihnachtsmanns Kostenlose Aktivitäten für Kinder: Fotos in der Hütte des Weihnachtsmanns, Schlittenfahrten, Mal- und Schnitzwerkstatt, Schminken… Org. von den Freunden von Chanzy

Italiano :

Numerosi espositori saranno a disposizione per tutto il giorno e la prima serata Oyster bar, castagne, vin brulé Catering Intrattenimento musicale: le Bal à Jojo, War’n Co Fuochi d’artificio alle 18.30 Tombola Babbo Natale presente Attività gratuite per i bambini: foto allo chalet di Babbo Natale, giri in slitta, laboratorio di pittura e scultura, face painting… Organizzato dagli Amici di Chanzy

Espanol :

Numerosos expositores durante todo el día y las primeras horas de la tarde Bar de ostras, castañas, vino caliente Catering Animación musical: le Bal à Jojo, War’n Co Fuegos artificiales a las 18.30 h Tómbola Papá Noel presente Actividades gratuitas para los niños: fotos en el chalet de Papá Noel, paseos en trineo, taller de pintura y escultura, pintacaras… Organizado por los Amigos de Chanzy

