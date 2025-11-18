Marché de Noël Nouveau Quai de la Fosse Place du Commandant l’Herminier Nantes

Marché de Noël Nouveau Quai de la Fosse Dimanche 14 décembre, 10h00 Place du Commandant l’Herminier Loire-Atlantique

Entrée libre

Pour sa première édition, le marché de Noël de l’association Le Nouveau quai de la Fosse présente créateurs, artisans et producteurs locaux passionnés, accompagnés d’un jazz band et d’une buvette conviviale avec petite restauration et crêpes pour les gourmands !

Dimanche 14 décembre de 10h à 18h

Place du commandant L’Herminier

Arrêt de tram : Chantiers Navals

Facebook : https://www.facebook.com/events/1164394345637932

Instagram : lenouveauquai

Le Nouveau quai de la Fosse