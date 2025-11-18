Marché de Noël Nouveau Quai de la Fosse Place du Commandant l’Herminier Nantes
Entrée libre
Pour sa première édition, le marché de Noël de l’association Le Nouveau quai de la Fosse présente créateurs, artisans et producteurs locaux passionnés, accompagnés d’un jazz band et d’une buvette conviviale avec petite restauration et crêpes pour les gourmands !
Dimanche 14 décembre de 10h à 18h
Place du commandant L’Herminier
Arrêt de tram : Chantiers Navals
Facebook : https://www.facebook.com/events/1164394345637932
Instagram : lenouveauquai
Le Nouveau quai de la Fosse