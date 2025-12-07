Marché de Noël dans la Halle (en face de l’église) Nouzerines
Marché de Noël dans la Halle (en face de l’église) Nouzerines dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
dans la Halle (en face de l’église) Le Bourg de Nouzerines Nouzerines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël
Buvette et restauration sur place .
dans la Halle (en face de l’église) Le Bourg de Nouzerines Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 06 70 14
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Nouzerines a été mis à jour le 2025-10-29 par Creuse Confluence Tourisme