Marché de Noël

Nouziers Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël

09h00

Place publique

avec repas le midi

–> Comité des fêtes .

Nouziers 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine mireille.villebasse@orange.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Nouziers a été mis à jour le 2025-03-21 par Portes de la Creuse en Marche