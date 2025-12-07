Marché de Noël

Novy-Chevrières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Animations, exposants, associations loisirs créatifs, buvette, bar à pâtes, soupes et petite restauration, calèche, défilé costumé, vente de sapins

.

Novy-Chevrières 08300 Ardennes Grand Est ape.novychevrieres@gmail.com

English :

Entertainment, exhibitors, creative leisure associations, refreshments, pasta bar, soups and snacks, horse-drawn carriage, costume parade, Christmas tree sales

German :

Animationen, Aussteller, Vereine für kreative Freizeitgestaltung, Getränkestand, Nudelbar, Suppen und kleine Snacks, Pferdekutsche, Kostümumzug, Tannenbaumverkauf

Italiano :

Intrattenimento, espositori, associazioni creative per il tempo libero, rinfresco, pasta bar, zuppe e spuntini, carrozza trainata da cavalli, sfilata in maschera, vendita di alberi di Natale

Espanol :

Animación, expositores, asociaciones de ocio creativo, refrescos, bar de pastas, sopas y bocadillos, coche de caballos, desfile de disfraces, venta de árboles de Navidad

L’événement Marché de Noël Novy-Chevrières a été mis à jour le 2025-11-18 par Ardennes Tourisme