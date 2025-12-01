Marché de Noël Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
Marché de Noël Samedi 20 décembre 2025
De 10h à 17h avec vos commerçants et les associations noyantaises.
Environ 35 stands (artisans et associations) vous attendent pour vos cadeaux de dernières minutes. Sur place, restauration (huîtres, galettes, crêpes, cochon grillé…) et une tombola avec de nombreux lots à gagner ! .
Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 17 83 contact@segreenanjoubleu.fr
English :
Christmas Market Saturday, December 20, 2025
German :
Weihnachtsmarkt Samstag, 20. Dezember 2025
Italiano :
Mercatino di Natale Sabato 20 dicembre 2025
Espanol :
Mercado de Navidad Sábado 20 de diciembre de 2025
