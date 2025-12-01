Marché de Noël Noyers

Marché de Noël Noyers samedi 20 décembre 2025.

Place de l'Hôtel de Ville Noyers Yonne

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-20

Noyers vous accueille pour son quatrième Marché de Noël ! Venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux, pour une journée sous le signe des festivités de Noël ! Idées cadeaux, déco et gastronomie seront à l’honneur pour cette journée festive, avec des activités nombreuses et variées… Le Père Noël a également promis de passer voir les enfants sages (et les autres) ! Nous vous attendons nombreux ! .

Place de l’Hôtel de Ville Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marche.noel.noyers89@gmail.com

