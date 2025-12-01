Marché de Noël

Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 09:30:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Flânez et faites vos emplettes en optant pour des créations locales

La Place Christian de Grandmaison est le théâtre d’un événement incontournable chaque année le marché de Noël.

Le Marché de Noël, c’est deux jours de festivités et d’animations dans une ambiance chaleureuse et festive spectacle de rue, rencontre et photos avec le Père Noël, découverte des chalets de Noël, bar et restauration…

La trentaine de stands regorge d’objets faits main, d’idées cadeaux originales, de plats salés et de gourmandises. Que ce soit pour dénicher le cadeau parfait pour un proche ou se faire plaisir, chacun peut trouver son bonheur parmi la diversité des produits proposés.

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Tout public

Entrée libre .

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 79 79 mairie@nozay44.fr

English :

Stroll around and shop for local creations

German :

Bummeln und shoppen Sie mit lokalen Kreationen

Italiano :

Passeggiate e fate acquisti di creazioni locali

Espanol :

Pasee y compre creaciones locales

L’événement Marché de Noël Nozay a été mis à jour le 2025-10-31 par Pays Erdre Canal Forêt