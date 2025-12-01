Marché de Noël Nozay
Marché de Noël Nozay vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Nozay Loire-Atlantique
Début : 2025-12-12 09:30:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-12 2025-12-13
Flânez et faites vos emplettes en optant pour des créations locales
La Place Christian de Grandmaison est le théâtre d’un événement incontournable chaque année le marché de Noël.
Le Marché de Noël, c’est deux jours de festivités et d’animations dans une ambiance chaleureuse et festive spectacle de rue, rencontre et photos avec le Père Noël, découverte des chalets de Noël, bar et restauration…
La trentaine de stands regorge d’objets faits main, d’idées cadeaux originales, de plats salés et de gourmandises. Que ce soit pour dénicher le cadeau parfait pour un proche ou se faire plaisir, chacun peut trouver son bonheur parmi la diversité des produits proposés.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Tout public
Entrée libre .
Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 79 79 mairie@nozay44.fr
English :
Stroll around and shop for local creations
German :
Bummeln und shoppen Sie mit lokalen Kreationen
Italiano :
Passeggiate e fate acquisti di creazioni locali
Espanol :
Pasee y compre creaciones locales
