Marché de Noël Obermorschwihr

Marché de Noël Obermorschwihr samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

rue de Marbach Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez découvrir ce charmant marché de Noël et ses artisans locaux proposant toutes sortes de créations. A la tombée de la nuit, promenade aux lampions dans le village avec histoires contées.

Sur place, petite restauration et boissons chaudes.

rue de Marbach Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est

