Marché de Noël Obermorschwihr
Marché de Noël
rue de Marbach Obermorschwihr Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
2025-11-29
Venez découvrir ce charmant marché de Noël et ses artisans locaux proposant toutes sortes de créations. A la tombée de la nuit, promenade aux lampions dans le village avec histoires contées.
Sur place, petite restauration et boissons chaudes.
