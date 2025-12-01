Marché de Noël Obersaasheim
Marché de Noël Obersaasheim dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Obersaasheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 21:00:00
Marché de Noël des artisans locaux avec buvette et petite restauration tenues par les associations du village. Animations jeux, maquillages pour les enfants, présence du Père Noël à partir de 18h, exposition de Lego de Noël par des passionnés du village. 0 .
Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 54 53
