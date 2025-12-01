Marché de Noël

Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 21:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël des artisans locaux avec buvette et petite restauration tenues par les associations du village. Animations jeux, maquillages pour les enfants, présence du Père Noël à partir de 18h, exposition de Lego de Noël par des passionnés du village. 0 .

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 54 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Obersaasheim a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach