Marché de Noël Objets d’art et artisanat Mauves-sur-Huisne

Marché de Noël Objets d’art et artisanat

10, rue Catinat Mauves-sur-Huisne Orne

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-13

Marché de Noël d’objets d’art et d’artisanat. Avec

– Régis Caillon, vannier

– Bolot Bonnot, collab’ céramique

– Stéphanie Lenfant, marqueterie de bois

– Didier Bonnot, peinture objets dérivés

– Mireille Mardero, marqueterie de paille

– Goldramen, linograveuse

– Lucile Bolot, céramique bijoux

– Petit Dé de Mirabelle, couturière .

+33 6 80 37 50 34

