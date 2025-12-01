Marché de Noël Objets d’art et artisanat Mauves-sur-Huisne
Marché de Noël Objets d’art et artisanat Mauves-sur-Huisne samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël Objets d’art et artisanat
10, rue Catinat Mauves-sur-Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël d’objets d’art et d’artisanat. Avec
– Régis Caillon, vannier
– Bolot Bonnot, collab’ céramique
– Stéphanie Lenfant, marqueterie de bois
– Didier Bonnot, peinture objets dérivés
– Mireille Mardero, marqueterie de paille
– Goldramen, linograveuse
– Lucile Bolot, céramique bijoux
– Petit Dé de Mirabelle, couturière .
10, rue Catinat Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 6 80 37 50 34
English : Marché de Noël Objets d’art et artisanat
L’événement Marché de Noël Objets d’art et artisanat Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2025-11-26 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE