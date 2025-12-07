Marché de Noël Salle polyvalente Oisseau-le-Petit

Marché de Noël

Salle polyvalente Rue du Verger Oisseau-le-Petit Sarthe

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Le Centre Social de la Haute Sarthe vous invite à son Marché de Noël !

Au programme

– créateurs et producteurs locaux

– concours du pull de Noël le plus moche (ouvert à tous)

– maquillage et sculptures sur ballons

– mini escape game

– restauration sur place

– arrivée du Père Noël à 11h et 16h

Entrée libre. .

Salle polyvalente Rue du Verger Oisseau-le-Petit 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 82 19 20 secretariat@cshs.fr

English :

The Centre Social de la Haute Sarthe invites you to its Christmas Market!

German :

Das Centre Social de la Haute Sarthe lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein!

Italiano :

Il Centro sociale della Haute Sarthe vi invita al suo mercatino di Natale!

Espanol :

El Centro Social de Haute Sarthe le invita a su Mercado de Navidad

