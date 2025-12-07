Marché de Noël Salle polyvalente Oisseau-le-Petit
Marché de Noël
Salle polyvalente Rue du Verger Oisseau-le-Petit Sarthe
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Le Centre Social de la Haute Sarthe vous invite à son Marché de Noël !
Au programme
– créateurs et producteurs locaux
– concours du pull de Noël le plus moche (ouvert à tous)
– maquillage et sculptures sur ballons
– mini escape game
– restauration sur place
– arrivée du Père Noël à 11h et 16h
Entrée libre. .
+33 2 33 82 19 20 secretariat@cshs.fr
English :
The Centre Social de la Haute Sarthe invites you to its Christmas Market!
German :
Das Centre Social de la Haute Sarthe lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein!
Italiano :
Il Centro sociale della Haute Sarthe vi invita al suo mercatino di Natale!
Espanol :
El Centro Social de Haute Sarthe le invita a su Mercado de Navidad
