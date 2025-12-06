Marché de Noël Oizon

Marché de Noël

La Maison d’Hélène Oizon Cher

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

La Maison d’Hélène se métamorphose aux couleurs de Noël le petit marché de Noël, organisé par l’Association les Amis de La Verrerie, vous ouvrira ses portes de 14h à 19h.

Cadeaux pour les fêtes, décorations de Noël, vin chaud maison, biscuits.

Entrée libre .

La Maison d’Hélène Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 67 06

English :

La Maison d’Hélène is decked out in Christmas colors: the small Christmas market, organized by the Association les Amis de La Verrerie, will open its doors to you from 2pm to 7pm.

German :

Das Maison d’Hélène verwandelt sich in weihnachtliche Farben: Der kleine Weihnachtsmarkt, der von der Association les Amis de La Verrerie organisiert wird, öffnet von 14 bis 19 Uhr seine Türen für Sie.

Italiano :

La Maison d’Hélène sarà addobbata con i colori del Natale, mentre un piccolo mercatino natalizio, organizzato dall’Associazione les Amis de La Verrerie, aprirà le sue porte ai visitatori dalle 14.00 alle 19.00.

Espanol :

La Maison d’Hélène se engalanará de colores navideños con motivo de un pequeño mercado navideño, organizado por la Association les Amis de La Verrerie, que abrirá sus puertas a los visitantes de 14:00 a 19:00 horas.

