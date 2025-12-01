Marché de Noël Oizon
Marché de Noël Oizon vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Au Breuzé Oizon Cher
Début : 2025-12-19 16:45:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
L’école Michelle Bellaches organise un marché de Noël au Breuzé.
Vente de crêpes et de boissons
A partir de 18h spectacle Cap au Nord offert par l’association La Grange .
Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 34 01
English :
Michelle Bellaches school organizes a Christmas market in Breuzé.
German :
Die Michelle Bellaches-Schule organisiert einen Weihnachtsmarkt in Le Breuzé.
Italiano :
La scuola Michelle Bellaches organizza un mercatino di Natale a Le Breuzé.
Espanol :
La escuela Michelle Bellaches organiza un mercado navideño en Le Breuzé.
L’événement Marché de Noël Oizon a été mis à jour le 2025-11-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE