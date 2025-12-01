Marché de Noël Oizon

Marché de Noël

Au Breuzé Oizon Cher

Début : 2025-12-19 16:45:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

L’école Michelle Bellaches organise un marché de Noël au Breuzé.

Vente de crêpes et de boissons

A partir de 18h spectacle Cap au Nord offert par l’association La Grange .

Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 34 01

English :

Michelle Bellaches school organizes a Christmas market in Breuzé.

German :

Die Michelle Bellaches-Schule organisiert einen Weihnachtsmarkt in Le Breuzé.

Italiano :

La scuola Michelle Bellaches organizza un mercatino di Natale a Le Breuzé.

Espanol :

La escuela Michelle Bellaches organiza un mercado navideño en Le Breuzé.

