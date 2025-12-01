Marché de Noël Oizon
Marché de Noël Oizon vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Au Breuzé Oizon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:45:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
L’école Michelle Bellaches d’Oizon organise un marché de Noël à la Grange au Breuzé.
Marché de Noël des élèves de l’école Michelle Bellaches à partir de 16h45.
18h Spectacle Cap au Nord offert par l’association La Grange .
Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 34 01
English :
The Michelle Bellaches school in Oizon is organizing a Christmas market at the Grange au Breuzé.
German :
Die Michelle Bellaches-Schule in Oizon veranstaltet einen Weihnachtsmarkt in der Grange au Breuzé.
Italiano :
La scuola Michelle Bellaches di Oizon organizza un mercatino di Natale alla Grange au Breuzé.
Espanol :
La escuela Michelle Bellaches de Oizon organiza un mercado navideño en la Grange au Breuzé.
L’événement Marché de Noël Oizon a été mis à jour le 2025-11-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE