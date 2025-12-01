Marché de Noël Oizon

Marché de Noël Oizon vendredi 19 décembre 2025.

Au Breuzé Oizon Cher

Début : 2025-12-19 16:45:00
fin : 2025-12-19

2025-12-19

L’école Michelle Bellaches d’Oizon organise un marché de Noël à la Grange au Breuzé.
Marché de Noël des élèves de l’école Michelle Bellaches à partir de 16h45.

18h Spectacle Cap au Nord offert par l’association La Grange   .

Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 34 01 

English :

The Michelle Bellaches school in Oizon is organizing a Christmas market at the Grange au Breuzé.

German :

Die Michelle Bellaches-Schule in Oizon veranstaltet einen Weihnachtsmarkt in der Grange au Breuzé.

Italiano :

La scuola Michelle Bellaches di Oizon organizza un mercatino di Natale alla Grange au Breuzé.

Espanol :

La escuela Michelle Bellaches de Oizon organiza un mercado navideño en la Grange au Breuzé.

