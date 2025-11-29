Marché de Noël

69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël 2025 un évènement incontournable !

Le marché de Noël d’Olemps se déroulera le dimanche 14 décembre à l’espace Georges Bru, de 10h00 à 18h00.

Ce rendez-vous constitue l’occasion idéale pour effectuer ou compléter ses achats de cadeaux de Noël grâce à la présence de nombreux exposants. Les visiteurs pourront ainsi découvrir une grande variété de stands proposant des idées originales pour les fêtes.

Les enfants ne seront pas en reste de nombreuses animations leur seront spécialement dédiées afin de leur faire vivre la magie de Noël. Parmi les temps forts de la journée, ils pourront assister au spectacle Mère Noël à la rescousse et profiter de la venue tant attendue du Père Noël.

Spectacle gratuit (compte tenu du nombre de places limité à 340, UN SEUL accompagnateur par enfant) 14h30 à la salle 7-77. Les portes seront ouvertes à 14h.

Spectacle gratuit (compte tenu du nombre de places limité à 340, UN SEUL accompagnateur par enfant) 14h30 à la salle 7-77. Les portes seront ouvertes à 14h. .

69 rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 communication@olemps.fr

English :

Christmas Market 2025: an event not to be missed!

L’événement Marché de Noël Olemps a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)