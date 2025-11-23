MARCHÉ DE NOËL

6 Rue Pierre Betorz Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Animation sur le thème de Disney, présence de voitures ancienne et de jeux en bois.

VIsite du Père Noel venant recueillir les voeuxRestauration sur place ou à emporter

Producteurs et artisans locaux

MARCHE DE NOEL

Animation musicale sur le thème de Disney, présence d’une mini ferme et de jeux en bois.

Restauration sur place ou à emporter

Producteurs et artisans locaux .

6 Rue Pierre Betorz Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 6 58 76 22 92

English :

The Sports Culture Loisirs association is organizing its first Christmas market.

In addition to stalls selling crafts, paintings and local produce, the program includes musical entertainment, a mini enbusco living farm from Aigne, and 2 Disney parades (at 11am & 4.30pm)

Snacks and refreshments will be available on site, so come one, come all!

German :

Der Verein Sports Culture Loisirs organisiert seinen ersten Weihnachtsmarkt.

Auf dem Programm stehen neben Ständen mit Kunsthandwerk, Malerei und regionalen Produkten auch musikalische Unterhaltung, die Mini Ferme Vivante der enbusco d’Aigne und zwei Disney-Paraden (um 11.00 Uhr und 16.30 Uhr)

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt, kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Animazione a tema Disney, auto d’epoca e giochi in legno.

Babbo Natale viene a raccogliere i desideriRistorante in loco o da asporto

Produttori e artigiani locali

Espanol :

La asociación Sports Culture Loisirs organiza su primer mercado navideño.

Además de puestos de artesanía, pintura y productos locales, habrá animación musical, una minigranja viviente enbusco de Aigne y 2 desfiles Disney (a las 11h y a las 16h30)

En el recinto habrá tentempiés y refrescos, así que ¡vengan todos!

L’événement MARCHÉ DE NOËL Olonzac a été mis à jour le 2025-11-17 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC