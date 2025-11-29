Marché de Noël Ondres

Marché de Noël

Salle Capranie Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Marché de Noël du COS d’Ondres fait son retour le 13 décembre.

De 10h à 22h, venez vivre une journée magique !

Pour les enfants mini-fête foraine, piste de luge, pêche aux canards, barbe à papa, atelier maquillage (10h–18h) et visite du Père Noël (15h–18h).

Un marché avec plus de 30 exposants, food trucks, huîtres, fruits de mer, cookies, crêpes, pâtisseries et plein d’autres gourmandises !

Un atelier centre de table avec la fleuriste Gaïa à 11h, 14h et 19h.

Un animations Zumba de 16h à 17h, une tombola, et un concert à 20h pour finir en beauté.

Entrée libre Venez partager la magie de Noël ! .

Salle Capranie Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06

