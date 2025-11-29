Marché de Noël Ondres
Marché de Noël Ondres samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Hall des sports Ondres Landes
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le Marché de Noël de Biaudos fait son retour le samedi 13 décembre.
À partir de 15h, venez vivre une journée magique !
Un marché avec des produits locaux et artisanaux avec buvette et food trucks seront présents ! Le Père Noël vous rendra visite lui-même en personne !
Entrée libre Venez partager la magie de Noël !
Plus d’infos au 05.59.56.72.19. .
Hall des sports Ondres 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06
