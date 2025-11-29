Marché de Noël

Hall des sports Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Marché de Noël de Biaudos fait son retour le samedi 13 décembre.

À partir de 15h, venez vivre une journée magique !

Un marché avec des produits locaux et artisanaux avec buvette et food trucks seront présents ! Le Père Noël vous rendra visite lui-même en personne !

Entrée libre Venez partager la magie de Noël !

Plus d’infos au 05.59.56.72.19. .

Hall des sports Ondres 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06

English :

L’événement Marché de Noël Ondres a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Seignanx