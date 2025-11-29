Marché de Noel Salle de convivialité Orchamps-Vennes

Marché de Noel

Salle de convivialité Route de Gilley Orchamps-Vennes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché de noël artisanal .

Salle de convivialité Route de Gilley Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 96 04 44 apelbb25390@gmail.com

English : Marché de Noel

German : Marché de Noel

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noel Orchamps-Vennes a été mis à jour le 2025-11-07 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS