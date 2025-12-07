Marché de Noël Salle des fêtes Ordizan
Marché de Noël Salle des fêtes Ordizan dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes ORDIZAN Ordizan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Marché de Noël d’Ordizan ! Préparons Noël comme il se doit !
Organisé par l’association Marmot
Restauration sur place
Inscription des exposants possible jusqu’au 23 novembre. Prêt de tables et chaises. (5€ ML). .
Salle des fêtes ORDIZAN Ordizan 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 79 26 25 association.marmot@gmail.com
English :
Ordizan Christmas Market! Get ready for Christmas in style!
Organized by the Marmot association
German :
Weihnachtsmarkt in Ordizan! Bereiten wir uns auf Weihnachten vor, wie es sich gehört!
Organisiert von der Vereinigung Marmot
Italiano :
Mercatino di Natale di Ordizan! Preparatevi al Natale in grande stile!
Organizzato dall’associazione Marmotta
Espanol :
Mercado de Navidad de Ordizán ¡Prepárate para la Navidad por todo lo alto!
Organizado por la asociación Marmota
