Marché de Noël Salle des fêtes Ordizan dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël d’Ordizan ! Préparons Noël comme il se doit !

Organisé par l’association Marmot

Restauration sur place

Inscription des exposants possible jusqu’au 23 novembre. Prêt de tables et chaises. (5€ ML). .

Salle des fêtes ORDIZAN Ordizan 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 79 26 25 association.marmot@gmail.com

English :

Ordizan Christmas Market! Get ready for Christmas in style!

Organized by the Marmot association

German :

Weihnachtsmarkt in Ordizan! Bereiten wir uns auf Weihnachten vor, wie es sich gehört!

Organisiert von der Vereinigung Marmot

Italiano :

Mercatino di Natale di Ordizan! Preparatevi al Natale in grande stile!

Organizzato dall’associazione Marmotta

Espanol :

Mercado de Navidad de Ordizán ¡Prepárate para la Navidad por todo lo alto!

Organizado por la asociación Marmota

