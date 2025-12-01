Marché de Noël organisé par l’Apel de l’école de la Poitevinière La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges

Marché de Noël organisé par l’Apel de l’école de la Poitevinière

La Poitevinière 16 Rue Foulques Nerra Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

Laissez-vous emporter par l’esprit de Noël !

L’APEL de l’école privée Saint Michel de La Poitevinière ont le plaisir de vous convier à leur marché de Noël annuel. Un événement incontournable pour préparer les fêtes de fin d’année dans une ambiance féerique et conviviale.

Au fil de la soirée, vous découvrirez

– Le spectacle réalisé par les enfants,

– Des trésors d’artisanat Des créations uniques et originales, parfaites pour glisser sous le sapin et soutenir les artisans locaux.

– Le coin des gourmands restauration et buvette sur place

– Des animations pour les petits Présence de la chorale, tour de calèche, un stand de maquillage, et peut-être même une visite surprise du Père Noël ! .

Let yourself be carried away by the spirit of Christmas!

