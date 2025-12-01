Marché de Noël organisé par l’Apel de l’école de Sainte-Christine Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou

Marché de Noël organisé par l’Apel de l’école de Sainte-Christine

Sainte-Christine Rue des Bois Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

2025-12-12

Laissez-vous emporter par l’esprit de Noël !

L’APEL de l’école Saint-Joseph de Sainte-Christine a le plaisir de vous convier à la troisième édition de leur marché de Noël. Un événement incontournable pour préparer les fêtes de fin d’année.

Au fil de la soirée, vous découvrirez

Une quinzaine d’exposants

Chant des enfants de l’école

Bar et restauration sur place ou à emporter

Sur réservation. .

Sainte-Christine Rue des Bois Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire apelsaintechristine@gmail.com

English :

Let yourself be carried away by the spirit of Christmas!

