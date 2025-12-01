Marché de Noël organisé par l’Apel de l’école de Sainte-Christine Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou
Marché de Noël organisé par l’Apel de l’école de Sainte-Christine Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël organisé par l’Apel de l’école de Sainte-Christine
Sainte-Christine Rue des Bois Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12 21:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Laissez-vous emporter par l’esprit de Noël !
L’APEL de l’école Saint-Joseph de Sainte-Christine a le plaisir de vous convier à la troisième édition de leur marché de Noël. Un événement incontournable pour préparer les fêtes de fin d’année.
Au fil de la soirée, vous découvrirez
Une quinzaine d’exposants
Chant des enfants de l’école
Bar et restauration sur place ou à emporter
Sur réservation. .
Sainte-Christine Rue des Bois Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire apelsaintechristine@gmail.com
English :
Let yourself be carried away by the spirit of Christmas!
L’événement Marché de Noël organisé par l’Apel de l’école de Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-11-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges