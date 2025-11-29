Marché de Noël organisé par le Foyer Rural Salle La Pléiade Étaules
Marché de Noël organisé par le Foyer Rural Salle La Pléiade Étaules samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël organisé par le Foyer Rural
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez profiter d’un moment convivial et festif en famille au marché de Noël organisé par le Foyer Rural.
.
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 66 96 15 foyerruraletaules17@orange.fr
English :
Come and enjoy a convivial and festive moment with your family at the Christmas market organized by the Foyer Rural.
German :
Genießen Sie mit Ihrer Familie einen geselligen und festlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt, der vom Foyer Rural organisiert wird.
Italiano :
Venite a godervi un evento amichevole e festoso per le famiglie al mercatino di Natale organizzato dal Foyer Rural.
Espanol :
Ven a disfrutar en familia de un evento festivo y acogedor en el mercado navideño organizado por el Foyer Rural.
L’événement Marché de Noël organisé par le Foyer Rural Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules