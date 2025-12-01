MARCHE DE NOEL ORGANISE PAR LES VITRINES DE PERTUIS Place du 4 Septembre Pertuis

MARCHE DE NOEL ORGANISE PAR LES VITRINES DE PERTUIS

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 17h. Place du 4 Septembre PLACE JEAN JAURES PERTUIS Pertuis Vaucluse

Marché de Noel artisanal et gastronomique organisé par les vitrines de Pertuis, artisanat local, truffes, chocolat, pain d’épices, santons de Provence, accessoires le samedi 13 décembre de 10h00 à 17h00.

Balade à Poneys pour les enfants l’après midi, manège. .

Place du 4 Septembre PLACE JEAN JAURES PERTUIS Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 vitrinesdepertuis84120@gmail.com

English :

Artisanal and gastronomic Christmas market organized by the vitrines de Pertuis, local crafts, truffles, chocolate, gingerbread, santons de Provence, accessories on Saturday December 13 from 10am to 5pm.

German :

Kunsthandwerklicher und gastronomischer Weihnachtsmarkt, organisiert von den Vitrinen von Pertuis, lokales Kunsthandwerk, Trüffel, Schokolade, Lebkuchen, Santons de Provence, Accessoires am Samstag, den 13. Dezember von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Italiano :

Mercatino di Natale artigianale e gastronomico organizzato dalle vitrines de Pertuis, artigianato locale, tartufi, cioccolato, pan di zenzero, santoni provenzali, accessori sabato 13 dicembre dalle 10.00 alle 17.00.

Espanol :

Mercado navideño artesanal y gastronómico organizado por las vitrinas de Pertuis, artesanía local, trufas, chocolate, pan de especias, santons de Provenza, accesorios, el sábado 13 de diciembre de 10:00 a 17:00 h.

