Marché de noël Salle de la Grenette Orgelet

Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Marché de noël le 22 novembre de 10h à 18h à la salle de la Grenette d’Orgelet.
Organisé par l’ADMR. .
Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 32
