Marché de noël Salle de la Grenette Orgelet

Marché de noël

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Marché de noël le 22 novembre de 10h à 18h à la salle de la Grenette d’Orgelet.

Organisé par l’ADMR.   .

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 32 

