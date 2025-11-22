Marché de noël Salle de la Grenette Orgelet

Marché de noël

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Marché de noël le 22 novembre de 10h à 18h à la salle de la Grenette d’Orgelet.

Organisé par l’ADMR. .

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 32

English : Marché de noël

German : Marché de noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de noël Orgelet a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE