Marché de Noël

Centre-Ville Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 17:00:00

fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

Les lumières scintillent, les cloches résonnent, les rires d’enfants emplissent les rues le Marché de Noël d’Ornans revient, plus féerique que jamais !

Pendant trois jours, la cité s’illumine et invite petits et grands à vivre la magie de Noël dans un cadre unique au bord de la Loue.

Sous les illuminations du centre-ville, près de 150 exposants venus de toute la région vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et authentique artisanat, créations originales, produits du terroir et gourmandises de saison… un marché aussi poétique que savoureux !

Des animations pour toute la famille

Tout au long du week-end, la magie s’installe dans les rues d’Ornans déambulations du Père Noël et de la Mère Noël, spectacles de rue, théâtre et marionnettes, concerts à l’église Saint-Laurent, patinoire, expositions et ateliers créatifs à la Fabrique des Lutins…

Sans oublier la descente du Père Noël en canoë sur la Loue et le grand feu d’artifice du samedi soir à 19h30*

Entre musique, lumières, gourmandises et surprises, Ornans vous promet trois jours de pur enchantement au cœur de la vallée de la Loue

Venez flâner, goûter, rêver… et partager l’esprit de Noël à Ornans

Horaires

> Vendredi 27 novembre de 17h00 à 22h00

> Samedi 28 novembre de 11h00 à 22h00

> Dimanche 29 novembre de 11h00 à 18h00

Programme complet ici https://www.ornans.fr/marche-de-noel-dornans-2025…/

(*Sous réserve de conditions météorologiques favorables pour certaines animations.) .

Centre-Ville Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté communication@ornans.fr

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Ornans a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON