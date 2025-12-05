Marché de Noël Collège Moncade Orthez

Marché de Noël Collège Moncade Orthez vendredi 5 décembre 2025.

Collège Moncade 28 Rue Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Artisans, producteurs et commerçants exposeront en la présence du père Noël.   .

Collège Moncade 28 Rue Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 62 52 81  apelmoncadejarc@gmail.com

