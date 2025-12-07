Marché de Noël Salle polyvalente de Sainte-Suzanne Orthez

Marché de Noël Salle polyvalente de Sainte-Suzanne Orthez dimanche 7 décembre 2025.

Salle polyvalente de Sainte-Suzanne Route de Baure Orthez Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Une trentaine d’exposants, des cadeaux originaux et des petits plats locaux. Présence de créateurs, artisans, et métier de bouche.

Des animations pour les enfants tout au long de la journée. Le Père Noel viendra faire sa distribution de bonbons. .

Salle polyvalente de Sainte-Suzanne Route de Baure Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 08 75 03

