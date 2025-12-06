MARCHÉ DE NOËL OSSÉJA Osséja
MARCHÉ DE NOËL OSSÉJA Osséja samedi 6 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL OSSÉJA
Place Saint-Paul Osséja Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël Place Saint-Paul à Osséja, les 6 et 7 décembre dès 10h
Samedi 6 décembre
Cat Bikers, distribution de friandises à 14h ; Spectacle au foyer municipal et arrivée du Père Noël à 15h ; Stand éphémère de l’APE de la Vanéra à 17h ; Feu d…
.
Place Saint-Paul Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40
English :
Christmas market at Place Saint-Paul, Osséja, December 6 and 7 from 10 a.m
Saturday, December 6:
Cat Bikers, distribution of sweets at 2 p.m.; Show at the foyer municipal and arrival of Santa Claus at 3 p.m.; Ephemeral stand of the APE de la Vanéra at 5 p.m.; Fireworks…
L’événement MARCHÉ DE NOËL OSSÉJA Osséja a été mis à jour le 2025-11-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE