MARCHÉ DE NOËL OSSÉJA Osséja

MARCHÉ DE NOËL OSSÉJA

Place Saint-Paul Osséja Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

2025-12-06

Marché de Noël Place Saint-Paul à Osséja, les 6 et 7 décembre dès 10h

Samedi 6 décembre

Cat Bikers, distribution de friandises à 14h ; Spectacle au foyer municipal et arrivée du Père Noël à 15h ; Stand éphémère de l’APE de la Vanéra à 17h ; Feu d…

Place Saint-Paul Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40

English :

Christmas market at Place Saint-Paul, Osséja, December 6 and 7 from 10 a.m

Saturday, December 6:

Cat Bikers, distribution of sweets at 2 p.m.; Show at the foyer municipal and arrival of Santa Claus at 3 p.m.; Ephemeral stand of the APE de la Vanéra at 5 p.m.; Fireworks…

