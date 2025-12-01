Marché de Noël Place de l’église Ouroux-en-Morvan
Marché de Noël Place de l'église Ouroux-en-Morvan dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’église OUROUX-EN-MORVAN Ouroux-en-Morvan Nièvre
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
L’association Ouroux en Fête organise son traditionnel marché de Noël le Dimanche 14 décembre de 9h à 18H.
A 11h La Kouroule. Restauration et buvette sur place. Photo avec le père Noël. .
Place de l’église OUROUX-EN-MORVAN Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 41 25 44 ourouxenfete@gmail.com
