Marché de Noël Place de l’église Ouroux-en-Morvan

Marché de Noël Place de l’église Ouroux-en-Morvan dimanche 14 décembre 2025.

Place de l’église OUROUX-EN-MORVAN Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

L’association Ouroux en Fête organise son traditionnel marché de Noël le Dimanche 14 décembre de 9h à 18H.
A 11h La Kouroule. Restauration et buvette sur place. Photo avec le père Noël.   .

Place de l’église OUROUX-EN-MORVAN Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 41 25 44  ourouxenfete@gmail.com

L’événement Marché de Noël Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs