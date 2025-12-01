Marché de Noël

Place de l’église OUROUX-EN-MORVAN Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’association Ouroux en Fête organise son traditionnel marché de Noël le Dimanche 14 décembre de 9h à 18H.

A 11h La Kouroule. Restauration et buvette sur place. Photo avec le père Noël. .

+33 6 07 41 25 44 ourouxenfete@gmail.com

Italiano :

Espanol :

