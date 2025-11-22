Marché de Noël Outarville
Marché de Noël Outarville samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
Outarville Loiret
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Découvrez la féerie du marché de Noël d’Outarville, un rendez-vous incontournable où l’esprit des fêtes illumine le cœur du village !
Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 71 46 60
English :
Discover the enchantment of the Outarville Christmas market, a not-to-be-missed event where the festive spirit lights up the heart of the village!
German :
Entdecken Sie den zauberhaften Weihnachtsmarkt von Outarville, ein unumgänglicher Termin, an dem der Geist der Festtage das Herz des Dorfes erleuchtet!
Italiano :
Scoprite la magia del mercatino di Natale di Outarville, un evento imperdibile in cui lo spirito delle feste illumina il cuore del villaggio!
Espanol :
Descubra la magia del mercado navideño de Outarville, una cita ineludible en la que el espíritu festivo ilumina el corazón del pueblo
