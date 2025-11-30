Marché de Noël Salle René Rochegue Ozon
Marché de Noël Salle René Rochegue Ozon dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle René Rochegue 415 Route des sables Ozon Ardèche
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Stands de produits locaux et artisanaux . Entrée gratuite. Présence du Père Noël à 15h00. Buffet sucré et buvette.
Salle René Rochegue 415 Route des sables Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes alsco07@gmail.com
English :
Stalls selling local products and crafts. Free admission. Santa Claus at 3pm. Sweet buffet and refreshments.
German :
Stände mit lokalen und handwerklichen Produkten . Der Eintritt ist frei. Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 15.00 Uhr. Süßes Buffet und Erfrischungsgetränke.
Italiano :
Bancarelle di prodotti locali e artigianato. Ingresso libero. Babbo Natale alle 15.00. Buffet di dolci e rinfreschi.
Espanol :
Puestos de venta de productos locales y artesanía. Entrada gratuita. Papá Noel a las 15.00 horas. Buffet de dulces y refrescos.
L’événement Marché de Noël Ozon a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche