Marché de Noël Salle René Rochegue Ozon

Marché de Noël

Salle René Rochegue 415 Route des sables Ozon Ardèche

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Stands de produits locaux et artisanaux . Entrée gratuite. Présence du Père Noël à 15h00. Buffet sucré et buvette.

Salle René Rochegue 415 Route des sables Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes alsco07@gmail.com

English :

Stalls selling local products and crafts. Free admission. Santa Claus at 3pm. Sweet buffet and refreshments.

German :

Stände mit lokalen und handwerklichen Produkten . Der Eintritt ist frei. Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 15.00 Uhr. Süßes Buffet und Erfrischungsgetränke.

Italiano :

Bancarelle di prodotti locali e artigianato. Ingresso libero. Babbo Natale alle 15.00. Buffet di dolci e rinfreschi.

Espanol :

Puestos de venta de productos locales y artesanía. Entrada gratuita. Papá Noel a las 15.00 horas. Buffet de dulces y refrescos.

