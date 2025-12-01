MARCHÉ DE NOËL Padern
MARCHÉ DE NOËL Padern samedi 13 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Padern Aude
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
2025-12-13
Rendez-vous à la place du village de Padern toute la journée.
Marché de Noël avec des artisans locaux, biscuits catalans, huile d’olive, miel, pain et patisseries, produits de beauté, céramique, tissage, thés du monde, bijoux, peinture, toiles, objets décoratifs…
Restauration sur place avec bar à huitres, gâteaux norvégiens, vins chauds et café, soupes de Renata et tartiflette de la P’tite ardoise.
A l’intérieur au programme:
Ateliers récréatifs pour les enfants de 10h00 à 14h00
Contes de Noël à 15h00
Arrivée du Père Noël à 15h30
Goûter à 16h00
Projection Film de Noël à 16h30
Organisé par le comité des fêtes de Padern.
Padern 11350 Aude Occitanie +33 6 88 23 05 04 padernenfetes@mailo.com
English :
Meet in Padern village square all day.
Christmas market with local artisans, Catalan cookies, olive oil, honey, bread and pastries, beauty products, ceramics, weaving, teas from around the world, jewelry, paintings, decorative objects…
On-site catering with oyster bar, Norwegian cakes, mulled wine and coffee, Renata’s soups and tartiflette from La P’tite ardoise.
Indoor program:
Recreational workshops for children from 10:00 a.m. to 2:00 p.m
Christmas storytelling at 3:00 pm
Santa’s arrival at 3:30 pm
Snacks at 4:00 pm
Christmas film screening at 4:30 pm
Organized by the Padern Festival Committee.
German :
Treffpunkt auf dem Dorfplatz von Padern den ganzen Tag über.
Weihnachtsmarkt mit lokalen Handwerkern, katalanischen Keksen, Olivenöl, Honig, Brot und Gebäck, Schönheitsprodukten, Keramik, Weberei, Tees aus aller Welt, Schmuck, Malerei, Leinwänden, Dekoartikeln…
Verpflegung vor Ort: Austernbar, norwegische Kuchen, Glühwein und Kaffee, Suppen von Renata und Tartiflette von La P’tite ardoise.
Im Inneren auf dem Programm:
Freizeitworkshops für Kinder von 10:00 bis 14:00 Uhr
Weihnachtsmärchen um 15:00 Uhr
Ankunft des Weihnachtsmanns um 15:30 Uhr
Imbiss um 16:00 Uhr
Vorführung eines Weihnachtsfilms um 16:30 Uhr
Organisiert vom Festkomitee von Padern.
Italiano :
Appuntamento nella piazza del villaggio di Padern per tutto il giorno.
Mercatino di Natale con artigiani locali, biscotti catalani, olio d’oliva, miele, pane e dolci, prodotti di bellezza, ceramica, tessitura, tè da tutto il mondo, gioielli, quadri, oggetti decorativi…
Ristorazione in loco con bar di ostriche, dolci norvegesi, vin brulé e caffè, zuppe di Renata e tartiflette de La P’tite ardoise.
Programma interno:
Laboratori ricreativi per bambini dalle 10.00 alle 14.00
Storie di Natale alle 15.00
Arrivo di Babbo Natale alle 15.30
Merenda alle 16.00
Proiezione del film di Natale alle 16.30
A cura del Comitato del Padern Festival.
Espanol :
Cita en la plaza del pueblo de Padern durante todo el día.
Mercado de Navidad con artesanos locales, galletas catalanas, aceite de oliva, miel, pan y bollería, productos de belleza, cerámica, tejidos, tés de todo el mundo, joyas, cuadros, objetos de decoración…
Restauración in situ con bar de ostras, pasteles noruegos, vino caliente y café, sopas de Renata y tartiflette de La P’tite ardoise.
Programa interior:
Talleres lúdicos para niños de 10.00 a 14.00 h
Cuentos de Navidad a las 15.00 h
Llegada de Papá Noel a las 15.30 h
Merienda a las 16.00 h
Proyección de una película navideña a las 16.30 h
Organizado por el Comité del Festival de Padern.
